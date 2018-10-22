81 ilden gelen kadın muhtarlar Bilecik'te buluştu

Kadın Muhtarlar Derneği, Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde düzenlenen programda ülkenin 81 ilinden gelen kadın muhtarlar kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te buluştu.

‘'81 İl Tek Yürek Olacağız'' sloganıyla düzenlenen etkinlikte kadın muhtarlar, Bilecik ve ilçelerinde iki günlük programa katıldı. Etkinlikte, 81 ilden gelen kadın muhtarlar programları kapsamında Osmaneli, Bozüyük, Pazaryeri ve Söğüt ilçelerindeki tarihi ve kültürel yerleri gezerek, bilgi aldılar.

‘'81 ilden kadın muhtarlarımızı Bilecik'te ağırlamaktan mutluluk duyduk''

Kadın muhtarları Bilecik'te ağırlayan Belediye Başkanı Nihat Can, duyduğu memnuniyeti belirterek; “Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik ve ilçelerinde birbirinden değerli kadın muhtarlarımızı ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşadık. Kadın muhtarlarımız Bilecik'imiz başta olmak üzere, ilçe ve beldelerimizdeki güzellikleri görüp gezdiler. Yani Bilecik'te kadın muhtarlarımızın güzel bir dayanışmasını gördük. Onlara ilimizi tanıtma imkanı bulduk. Rehber arkadaşlarımız ilimizin tarihi ve kültürel değerlerini anlatma imkanı buldu. Ben böyle güzel bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kadın Muhtarlar da ecdad diyarı Bilecik'te oldukları için duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kadın muhtarlardan oluşan heyet, Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Tarihi Saat Kulesi, Sultaneli Osmanlı Sokağı ve Belediye Sarayı'nı gezdikten sonra Osmaneli ilçesine geçerek, oradaki güzellikleri görme imkanı buldular.

Son olarak 81 ilden gelen kadın muhtarlar, Bilecik Belediyesi tarafından verilen yemekte bir araya geldiler.