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16 Ağustos 2018 10:35

9 günlük bayram tatili şeker tezgahlarına vurdu

Bilecik’te Kurban Bayramı öncesi bayram çikolataları ve şekerleri tezgahlardaki yerini alırken, satıcılar 9 günlük bayram tatilinin satışlara olumsuz yansıdığını söyledi.

9 günlük bayram tatili şeker tezgahlarına vurdu

16 Ağustos 2018 10:35


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bilecik’te çarşıların boşluğundan şikayetçi olan esnafın işlerinde durgunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı öncesi bayram şekerlerinin tezgahlarda yerini aldığını ancak satışların durgun geçtiğini anlatan esnaf İlhan Öztürk, “Şeker fiyatlarımız 8 liradan başlıyor. 16 liraya kadar devam ediyor. Çikolata grubu da en ucuzu 12 liradan başlayıp, kilosu 80 liraya kadar çıkıyor. Ramazan Bayramı’ndaki fiyatlar aynı ama Ramazan’dan sonra zam geçişi var. Normalde geçmişti ama biz Ramazan’da aldığımız için ürünleri zammı tezgahlara yansıtmadık. Tatil 9 gün olduğu için bu bayram çok fazla bir yoğunluk yok. Ama yine olana Allah bereket versin diyoruz” dedi.




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