91 yaşındaki okuma yazma öğrendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın “Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın” diyerek yurt genelinde okuma yazma seferberliği başlatmasının ardından Bilecik’te okuma yazma kursuna katılanlara belgeleri verildi. Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan belge dağıtım törenine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Kadri Şentürk, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, öğrenciler ve kursiyerler katıldı.

"Bilecik’te 736 okuma yazma bilmeyen vardı"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik’te birçok programa katıldığını ama şuana kadar katıldığı en keyifli programın bu program olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşleri hanımefendinin himayelerinde bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Türkiye’de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 4. oldukça önemli bir rakam. İlimizde bu rakam 736 kişi. 736 kişi ilimizde okuma yazma bilmiyor diye tespitini yaptıktan sonra hemen ne yapabilirizi çalıştık. Arkadaşlarımızı topladık, sonra dedik ki biz bunu çocuklarımıza emanet edelim” dedi.

“Çocuklara emanet edilen her şey başarıyla sonuçlanıyor”

Büyükakın, konuşmasının devamında, çocuklara emanet edilen her şeyin başarıyla sonuçlandığını ifade ederek, “Çocuklara emanet edilen her şey sonunda başarıyla sonuçlanıyor ve bugün 736’nın 350’sinin okuma yazma seferberliğinde okuryazar hale getirdik. Geriye sadece 386 okuma yazma bilen adayımız kaldı. Onları da inşallah seneye çocuklarımız tekrar bu propagandaya, bu eğitim programına dahil olsunlar ve böylelikle okuma yazma bilmeyen hiç kimse ilimizde kalmasın. Eğer onlara da okuma yazma öğretirlerse çocuklarımız çocuklarımıza birer bisiklet yine hediye edilecek inşallah. Şimdiden kolları sıvasınlar. Az önce teyzem bize çok güzel dualar etti. Hepsi güzel dualar etti. Hala ellerini açıp, açıp oradan bize dua ediyor sağ olsun. Bu dualar bize yeter. Çocuklarımızın neşesini gözlerinden gördünüz. Ama onları bisikletleriyle bir an önce buluşturmak gerekiyor. Onun içinde sözü kısa tutmak gerekiyor” diye konuştu.

Vali Tahir Büyükakın’ın konuşmasının ardından konuşmalarını yapan kursiyer Suphiye Sarsılmaz, “Cumhurbaşkanlığımız ve eşinin önderliğinde açılmış olan okuma- yazma kursuna hepimiz büyük bir istekle katıldık. Bu kursun önemine ve değerine inandık. Okuma ve yazmanın yaşı yoktur sloganıyla yola çıktık. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda okuma ve yazma öğrendik. Bizlere bu fırsatı veren devlet büyüklerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunarak hepinizi saygı ile selamlıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür

Kursiyer Hanife Budak ise, “Öncelikle Başbakana, Cumhurbaşkanına teşekkür eder saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi. Kursiyer Zeliha Aslan, “Herkese selam. Cumhurbaşkanımıza, Emine hanımdan Allah razı olsun. Valimizden, öğretmenlerimizden okuma yazma öğrendik. Belediye başkanımızdan, meclis üyelerimizden teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Yaşınız geç olsun erken olsun devamlı gidin gençler sonra pişman olursunuz”

91 yaşındaki kursiyer Gülizar Kaplan, okuma ve yazmanın yaşının olmadığını ifade ederek, “Çok şükür okuma yazma kursuna gittik. Valimize, belediye başkanımıza, cumhurbaşkanımıza, Emine hanıma öğretmenimize hepsine teşekkür ederiz. Çok güzel okuma yazma öğrendik. Yaşınız geç olsun erken olsun devamlı gidin gençler sonra pişman olursunuz. Sonra pişman olursunuz ama zaman geçer. Ne kadar yaşlı olsanız da gidin, hiç durmayın tamam mı? Hepinize dua ederim. Allah razı olsun öğretmenlerimize teşekkür ederiz, başkanımıza herkese, hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler Allah’a emanet olun” dedi.

Babaannesine okuma yazma öğreten öğrenci Sükeynan Celeb, “Çok heyecanlıydı, aynı benim 1’nci sınıfa başladığım gibi. 1’inci sınıfta bana hediyeler verilmesinden çok hoşlanırdım. Bende babaannemin bu mutluluğu tatması için ona kalem kutusu ve kalem hediye ettim. Babaannem okumayı çözdüğünde onun mutlu olduğunu hissettim ve bende mutlu oldum. Okuma, yazma babaanneme özgüven kazandırdı. Babaannem artık markete gittiğinde etiketlerin hangi ürüne ait olduğunu kolaylıkla bulabiliyor teşekkürler” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri, kursa katılan kursiyerlere ve onlara okuma yazma öğreten öğrencilere protokol üyeleri tarafından belge ve bisiklet verilmesinin ardından program sona erdi.