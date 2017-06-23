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23 Haziran 2017 12:00

Abbaslık yolundaki hafriyat atıkları temizlendi

Bilecik Belediyesi ekipleri, Abbaslık yolundaki hafriyat atıkları ile çalışma yaparak alanı tamamen temizledi.

Abbaslık yolundaki hafriyat atıkları temizlendi

23 Haziran 2017 12:00


Geçtiğimiz günlerde Abbaslık yolu üzerinde Talaş Havuzuna gelmeden sol tarafta yer alan yeşil alana dökülen hafriyat atıklarının Bilecik basında yer almasının ardından çalışma başlatan Bilecik Belediyesi ekipleri, o alanı temizleyerek, bir daha dökülmemesi için tedbirler aldılar. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Erdem Tetik, müdürlüklerince alanda çevre kirliliğine sebep olan hafriyat atıklarının temizliğini belirterek, “Bu temizleme çalışmasının ardından aynı sorunla vatandaşların tekrar karşı karşıya kalmamaları için yol kenarına paralel hem şerit çekildiğini hem de hafriyat kamyonlarının hafriyat atıklarını alana dökmesini engellemek amacıyla çukur açıldı. Vatandaşlarımızı bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak çalışmalarının aralıksız devam ediyor. Hafriyat alanı harici bir yere inşaat atığı ve buna benzeri bir şey döküldüğü gören vatandaşlarımı Alo 153 Zabıta İhbar Hattını aramaya davet ediyorum” dedi.




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