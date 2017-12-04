Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 10:45

Acemi erlerden yemin töreni öncesi muhteşem gösteri

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yemin törenine katılan acemi erlerin, ailelerine ’harmandalı’ oynaması ortaya muhteşem bir görüntü çıkardı.

Acemi erlerden yemin töreni öncesi muhteşem gösteri

04 Aralık 2017 10:45


Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli 1997/4 tertip bir grup acemi er, tören alanında gelen ailelerini "harmandalı" oynayarak karşıladı. Bu gösteriyi büyük bir beğeni ile izleyen aileler, sonunda bir askerin göğsünden Türk bayrağı çıkararak açmasını ayakta alkışladılar. Yemin töreni yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam edilen törende, birliğe ilk katılan erlere ödülleri verilmesi ile devam etti. Acemi askerin Jandarma Marşı’nın okunması ve tören geçidinin ardından yemin töreni sona erdi.


Öte yandan yemin törenini Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden servis edilmesinin ardından video yüzlerce kişi izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç