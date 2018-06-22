Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten 4 ay sonra evleneceği nişanlısı ve 2 arkadaşıyla, evlendikten sonra oturacakları Afyonkarahisar’a ev bakmaya giden Hilal Poyraz’ın içinde bulunduğu otomobil, Eskişehir - Afyon karayolu Çifteler kavşağı yakınlarında dün gece kaza yaptı. Yusuf P. idaresindeki otomobil içinde bulunan Erdal D. ve Hilal Poyraz’ın nişanlısı olan Hüseyin Kardeş yaralandı. Yaşanan kazada araçtan fırlayan 21 yaşındaki Hilal Poyraz olay yerinde hayatını kaybetti. Hilal Poyraz’ın cenazesi bugün memleketi Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde merkez İsmetpaşa Mahallesi Cami’nde Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gölpazarı Reşadiye Mezarlığına defnedildi.

4 ay sonra giyeceği gelinliği tabutuna sardılar

4 ay sonra düğün günü alan genç çiftten hayatını kaybeden Hilal Poyraz’ın tabutunun üzerine o gün giyeceği gelinlik sarıldı. Bu tablo tüm ilçe halkını gözyaşlarına boğarken, acılı aile ayakta durmakta güçlük çekti.

Tekerlikli sandalye ile geldi

Aynı kazada ayakları kırılan ve Afyonkarahir’da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Hüseyin Kardeş ,cenazeye tekerlikli sandalye ile geldi. Kucağında nişanlısı ile çekilen fotoğrafı olan Kardeş’in gözyaşları sel oldu.

Dün mezun olacaktı

Öte yandan Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Osmaneli Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olan Hilal Poyraz’ın dün Bilecik’te saat 18:00’da düzenlenen mezuniyet törenine katılarak, okuduğu bölümden mezun olacağı ve genç çiftin 2 ay önce Bilecik’te nişanlanarak, 27 Ekim’de dünya evine girecekleri öğrenildi.