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02 Mayıs 2018 17:33

Açılış öncesinde son kontroller yapıldı

Bozüyük’te hafta sonu Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilecek olan yeni kapalı pazar yerinde açılış öncesi son değerlendirmeler yapıldı.

Açılış öncesinde son kontroller yapıldı

02 Mayıs 2018 17:33


Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, belediye görevlileriyle birlikte 5 Mayıs Cumartesi günü yapılacak açılışın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için son kontrollerini yaptılar.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kaymakam Hasan Yaman’a yapılan çalışmalar, açılış hazırlıkları ve açılış sırasında kullanılacak alan konusunda bilgiler verdi. İncelemeler sırasında Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’ya İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner’de eşlik ederken, açılış töreni için en ince ayrıntılar gözden geçirildi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, gıda ve giyim olmak üzere iki taraflı hizmet verecek olan pazarın otopark, dükkanlar ve çocuk oyun alanlarını hakkında da Kaymakam Yaman’a bilgi verirken, Kaymakam Hasan Yaman, yapının her ayrıntı düşünülerek yapılmış son derece önemli bir proje olduğunu belirtti.




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