AFAD'dan sel vuran evlere hasar tespiti

Bilecik'te yaşanan yağış sonrası Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sel vuran evlerde hasar tespitinde bulundu.

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, ekiplerin hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Demirel, “İlimiz merkez mahallelerinde başlayan ani yağış nedeniyle konut ve iş yerlerinde su baskını olması üzerine müdahale çalışmalarına başlanıldı. Müdürlüğümüz ve Bilecik Belediye Başkanlığı koordinasyonunda toplam 14 motopomp, 2 vidanjör, 4 kamyon, 3 kepçe, 2 itfaiye aracı, 2 kurtarma aracı ve 52 personelle müdahale edildi. Müdahale sonrası Bilecik Afet Müdahale Planı kapsamında (Bilecik-TAMP) Müdürlüğümüz Teknik personelleri ile birlikte Çevre ve Şehircilik Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Defterdarlık Zarar Tespit Hizmet Grubu personellerince tespit çalışmalarına başlanıldı” dedi.