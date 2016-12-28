Afrika’dan Bilecik’e uzanan yolculuk

Bilecik’e Afrika’dan getirilen iki dişi Vervet cinsi maymunu kenttin ilgi odağı olurken, doğal yaşantılarına uyum sağlayabilmeleri amacıyla elektrikli soba kurularak hayvanlara yaşanabilir alan oluşturuldu.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından iki Vervet maymunu getirildi. Şehrin ilgi odağı olan maymunların Bilecik’e getirilme amacı barınağa ilgi çekip sokak hayvanlarına yuva bulabilmek olduğunu belirtti.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, maymunların Afrika’dan geldiğini belirtti. Avcı, “Bu hayvanları buraya getirmemiz amacı vatandaşlarımızın barınağımıza olan ilgisini çekmek buraya sık sık gelip ziyaretlerini sağlamak. Bunların burada ortamlarını güzelleştiriyoruz. İçeriye soba kurarak ısınmalarını sağlıyoruz, çünkü Afrika’dan geldikleri için sıcak bir ortamda yaşamaları gerekiyor. Onların yaşamaları için ne gerekiyorsa yaptık. Vatandaşlarımız barınağımıza gelip maymunlarımıza bakarken diğer sokak hayvanlarımızla da ilgilenmesini ve sahiplenmesini sağlamak amacımız. Şuanda en çok üniversite gençliği ilgileniyor. Her gün gelip maymunları seviyorlar, giderken kedilerimizi, yavru köpeklerimizi sahipleniyorlar. Bu sayede sokak hayvanlarına da yuva bulmuş oluyoruz” dedi.