Ahilik Haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik'te “Ahilik Haftası” kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, törende geleneksel “Şet Kuşatma” töreni yapıldı.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Ağaoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, kurum müdürleri, sivil Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Uysal toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda esnaf katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, Ahiliğin İslam inancı ile Türk örf ve adetlerini kaynaştıran bir düşünce sistemi olduğunu belirterek, “Ahilik insanı bir bütün olarak ele almakta ve onun bütün yönleriyle birlikte geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ahilik 13 ve 19'uncu yüzyıllar arasında Anadolu'da yaşayan halkın sanat ve meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onların ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Ahi Evran kadınların örgütlenmesini de sağlamıştır. Bacıyan ilk kadın teşkilatıdır. Ahilik teşkilatı sayesinde, Anadolu'da Rumlar ile Ermeni'lerin elinde olan sanat ve ticaret hayatına zamanla Türlerde katılıp söz sahibi olmuşlardır” dedi.

“Ahilik, dünyevi ve uhrevi bir sistemdir”

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta de törende yaptığı konuşmada, Ahiliğin dünyevi ve uhrevi bir sistem olduğuna değinerek, “Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça ‘kardeşim' veya Türkçe ‘akı', ‘cömert' ve ‘eli açık' anlamında kullanılmaktadır. Ahilik, imanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatanlaşmasını, Osmanlı'nın ‘Cihan Devleti' olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistemdir. 18'inci yüzyıldan sonra bir esnaf- sanatkar haline dönüşmüştür. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli, Hoca Ahmet Yesevi'den, aldığı meşaleyi Anadolu topraklarına taşıyarak, dürüstlüğü ve eşitliği şiar edinmiş bir gönül adamıdır. O aynı zamanda çok yönlü bir ilim ve fikir adamı, hayatıyla ve mesleğiyle örnek bir insan, sabrın temsilcisi, çok iyi bir teşkilatçı, ahilerin piri, esnaf ve yeri geldiğinde sade bir debbağdır. Osmanlı imparatorluğunun manevi kurucusu Şeyh Edebali ise Ahi teşkilatının reislerindendir” şeklinde konuştu.

“Ahilik toplumumuzda, sanata ve sanatkara verilen değerin adıdır”

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise, Ahiliğin toplumda sanata ve sanatkara verilen değerin adı olduğunu belirterek, “Ahilik; tarihimizin ve kültürümüzün, kaynaşmamızın bir ve beraber olmamızın, paylaşmamızın ve kardeşlik duygularımızın en önemli unsurlarından biridir. Ahilik toplumumuzda, sanata ve sanatkâra verilen değerin adıdır. Geçmişten günümüze tarihimize şöyle bir baktığımızda; usta, kalfa ve çırak ilişkisinin günümüzde de nesilden nesile aktarıldığını bilmek ve yaşatmak en büyük görevlerimizden birisi olmalıdır. Elbet teki bilimde, sanayide, teknolojide büyük atılımlar ve büyük işler yapılmaktadır. Lakin her şeyin ve her işin bir ahlakı bir adabı ve bir düsturu olmalıdır. Bizler günümüze ışık tutan, yolumuzu aydınlatan ve yarın nereye gideceğimizi bizlere unutturmayan şanlı Osmanlı devletinin manevi kurucusu ve ahilik kültüründe büyük yeri olan Şeyh Edebali Hazretlerinden aldığımız güç ile cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu bu yolda emin ve kararlı adımlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, "Ahilik aslında sadece ticari hayat içerisinde olan bir düzeni anlatmıyor. Tarihimize baktığımızda ahilik bir sosyal hayat tarzını, bir iradi hayat tarzını bir eğitim metodunu ve insanların insanca hak ve adalet içerisinde yaşayabilmelerinin ölçülerini ve ölçütlerini içinde barındıran bir sistemin adı. Gerçekten az önce müdürümüzün de ifade ettiği şekilde Fatih Sultan Mehmet'in o yaşadığı ve yaşatacağı anattotta belirttiği şekilde temelde insanlarımız birbirinin hakkına ve hukukuna saygı gösterdikleri için atalarımız dört kıtada yedi iklimde at oynatmışlar. Hükümdarlık yapmışlar, hak ve adalet dağıtmışlar. Bu anma törenlerinde sadece kuru lafların ötesinde kendi ticaret hayatımızı, kendi düzenimizi kendi yaşadığımız dünya içerisindeki davranışlarımızı yeniden ortaya koyup ve bunların değerlendirmesini, muhasebesini de hep birlikte yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

“Birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki değeri birlikte yaşıyoruz”

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ise, “Ben özellikle bugün bir anlamda hem öz eleştiri, hem bazı şeyleri hatırlama özellikle de gençlerimize hitaben konuşmak istiyorum. Moğol istilası Anadolu topraklarını yakıp kavurmaktadır. Anadolu'yu Moğollara karşı savunan sadece gaziler değildir. Aynı zamanda ahi teşkilatıdır. Ahi Evran orada başlamıştır. Ahi teşkilatı aracılığıyla ve gazilerle birlikte orada Moğol istilasına dur denmiş, bu topraklar üzerinde milletimizin varlığı bu bayrak Ertuğrulgazi Hazretlerine devredilmiştir. Ama Ertuğrulgazi'nin hemen yanı başında Ahi Evran'ın bayrağını teslim alan Şeyh Edebali Hazretleri vardır. Şeyh Edebali Hazretleriyle ilgili Ertuğrulgazi ne diyor? O bizim boyumuzun ışığıdır diyor. Ne demek boy ışığı? Bunların üzerinde özellikle gençlerimizin defalarca ve defalarca düşünmesi gerekir. Bizlerin onlara bunların hatırlatılması için sadece bu tür kutlama programları değil, gerçekten bu konularla ilgili özel çalıştaylar düzenlememiz lazım. Nasip olursa önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu konuda da çok ciddi çalışmalar yapalım istiyoruz. Peki, biz Ahilik kültüründen bu dünyaya ne söyleyebiliriz? Aslında şöyle bir oturup düşündüğümüzde liste yaptığımızda sayfalarca şey söyleyebiliriz. Sadece Şeyh Edebali'nin Nasihatnamesi'ni alın. Onun üzerine şerhler yazın. Samimiyetle söylüyorum ciltler dolusu kitap yazılabilir. Mesela öğrencilerimiz bu sene Şeyh Edebali ne demek istedi diye yarışmalar düzenlesinler. Gerçekten düşündüğünüzde neler söyleyebiliriz bu dünyaya, neler öğretebiliriz onu bir anlayalım” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bilecik Murat Hüdevandigar Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri, Bilecik Edebali Kültür ve Araştırma Derneği tarafından 'Şet Kuşatma' töreni ve protokol üyeleri tarafından müze içinde yer alan zanaatlar odasının gezildi.

Tören İl Kutlama Komitesi tarafından, Bilecik'in Ahisi seçilen Ali Kılıç'a çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.