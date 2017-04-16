AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık oyunu kullandı

Oy sonrası açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Türkiye’yi millet olarak el ele, gönül gönüle vererek hep birlikte daha yükseklere kalkındıracaklarını belirterek, ”Milletimiz bugün kendinin geleceğine ilişkin olarak sözünü söyleyecek, kararını sandıkta verecek. İnşallah verilecek karar temennimiz, arzumuz tabi istiklalimiz için istikbalimiz için ve istikrarımız için evet olmasından yana ama halkımız hangi kararı verirse versin verilecek karar en doğru karardır. Biz siyaset anlayışı olarak buna inanıyoruz, buna güveniyoruz ve halkımızın vereceği karara sonuna kadar da saygılıyız” dedi.