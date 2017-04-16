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16 Nisan 2017 16:20

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık oyunu kullandı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören anayasa değişikliği için oyunu Bilecik Edebali Ortaokulundaki 1089 nolu sandıkta kullandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık oyunu kullandı

16 Nisan 2017 16:20


Oy sonrası açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Türkiye’yi millet olarak el ele, gönül gönüle vererek hep birlikte daha yükseklere kalkındıracaklarını belirterek, ”Milletimiz bugün kendinin geleceğine ilişkin olarak sözünü söyleyecek, kararını sandıkta verecek. İnşallah verilecek karar temennimiz, arzumuz tabi istiklalimiz için istikbalimiz için ve istikrarımız için evet olmasından yana ama halkımız hangi kararı verirse versin verilecek karar en doğru karardır. Biz siyaset anlayışı olarak buna inanıyoruz, buna güveniyoruz ve halkımızın vereceği karara sonuna kadar da saygılıyız” dedi.




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