AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’ın da bulunduğu buluşmaya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz ve partililer katıldı.

Burada açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ilçe teşkilatlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek,” Gölpazarı, Yenipazar, İnhisar, Bayırköy ve Vezirhan teşkilatına bayram ziyaretinde bulunduk. Huzur içinde bir bayram yapmaya çalışıyoruz. Bu fırsatı veren Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Sınır ötesinde bu ülkenin birliği, beraberliği ve güvenliği için nöbet tutan tüm görevlilere Cenab-ı Allah’tan gayret kuvvet diliyoruz, Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz” dedi.