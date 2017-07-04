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04 Temmuz 2017 12:35

AK Parti Bilecik il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri haftalık istişare toplantısında buluştu

AK Parti Bilecik il ve merkezi ilçe yönetim kurulu üyeleri haftalık istişare toplantısında buluştu.

AK Parti Bilecik il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri haftalık istişare toplantısında buluştu

04 Temmuz 2017 12:35


AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleşen haftalık istişare toplantısına; AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım ile il ve merkezi ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’ın Bilecik’te yapılan ve yapılması planlar çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karabıyık ayrıca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il başkanları toplantısında verdiği önemli bilgileri il ve merkezi ilçe yönetim kurulu üyelerine aktardı. Toplantıda son olarak AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik ve Türkiye gündemine dair bilgilendirmeler yaparken, 15 Temmuz gündeminin görüşülmesi sonrası toplantı sona erdi.




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