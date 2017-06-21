AK Parti Bilecik Merkez İlçe Teşkilatı’ndan iftar

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde düzenlenen iftar programına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Eski İl Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit, AK Parti Uşak Milletvekili Koordinatör Vekili Alim Tunç, AK Parti Bilecik Eski Milletvekili Fahrettin Poyraz ve çok sayıda partili katıldı.

İftar programında açıklama yapan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Teşkilat olarak iftar sofrasında bir araya geldiklerini belirterek,” AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı olarak birlik ve beraberlik ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayında Merkez ilçe teşkilatımızın düzenlemiş olduğu Şeyh Edebali Türbesi alanında gerçekleşen teşkilat iftar yemeğinde bir araya geldik. Mahalle Başkanlarımız, Sandık Kurulu üyelerimiz, Köy Temsilcilerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğimizde oldukça sıcak bir ortam vardı. Katılımlarından dolayı tüm Merkez ilçe Teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.