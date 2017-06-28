AK Parti Bilecik Merkez İlçe Teşkilatından köy ziyaretleri

Yapılan ziyarette açıklama yapan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı olarak köy ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, ”Merkez’e bağlı Kavaklı, Kendirli, Bahçecik ve Koyunköy’de ikamet eden hemşehrilerimizle buluşarak bayramlaştık. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan ilgilerini eksik etmeyen muhtarlarımıza, köy temsilcilerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Köylerimizde bayram mutluluğunu yaşadık. Kepirler, Gökpınar, Beyce, Cumalı, İlyasca, Necmiye, Okluca, Kınık, Erkoca, Alpagut, Çavuşköy, İlyasbey, Karaağaç, Bekdemir, Şükraniye ve Kurtköy köylerimizi de ziyaret ederek, burada bulunan vatandaşlarımızın da bayramlarını kutladık. İlgilerinden dolayı köy halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.