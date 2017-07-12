Bir basın mensubunun, “Önceki kongrelerde olduğu gibi, önümüzdeki kongrelerde de tek adayla mı kongreye gidilecek” sorusuna cevap veren AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, “Genel merkezimizin tek adayla kongreye gitmek istiyorlar. Burada tabi tek aday deyince insanlar, neden kongre yapıyorsunuz şeklinde eleştiri yapıyorlar ama burada buna bir siyasetçi gözüyle baktığınızda bir siyasi parti içinde kırgınlıkların, kırılmaların, kopmaların minimum seviyede olmasını arzu eder. Belki demokratik bulmuyorlar ama bu bir siyasi parti. Bunun bir genel başkanı var. Bu işleyiş yöntemi içerisinde biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak tek adayla gitmenin daha sağlıklı, daha az kırılmalara sebebiyet vereceğini düşünüyoruz. Yine tek adayla devam edeceğiz inşallah” dedi.

“15 Temmuz AK Parti’nin, MHP’nin veya CHP’nin düzenlediği bir program değil, devlet töreni”

Karabıyık, “15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü bu program Cumhurbaşkanlığının himayesinde yürüyen bir program ve AK Parti’nin MHP’nin veya CHP’nin düzenlediği bir program değil, devlet töreni. Katılım noktasında karar bürokrasinin. Tabi siyasi program olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise “Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siyasi partilerden Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Milliyetçi Hareket Partisi’nin, AK Parti’nin katıldığı bir düzenlemeyle 15 Temmuz’u Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak ilan ettik. Şu anda bizim milli günlerimizden bir tanesi. Bununla alakalı olarak mecliste bu karar alındı. Böyle bir kararın olduğu şeyde sadece bir partinin günü değil. Bu sonuçta devlet töreniyle veya devlet programlarıyla yapılacak bir gün. Bunu da bu şekilde düşünelim. Zaten ismi de Demokrasi ve Milli Birlik günü. Burada bir işlem yapılması değil, bunu bir vatandaşlık görevi olarak görmek lazım. Nasıl bir Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorsak, nasıl bir 19 Mayıs’ı kutluyorsak, nasıl 10 Kasım’da Atatürk’ü anıyorsak bu aynı şekilde Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak mecliste tüm partilerce kabul edilmiş bir gündür. Özellikle bunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

“Bilecik Edebali Stadı’nı 2018-2019 futbol sezonuna inşallah yetiştireceğiz”

Bir basın mensubunun, “Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın Bilecik’e geldiğinde Edebali Standı’nın çalışmalarının bir an önce başlamasını istemişti. Bu söz üzerinden 1 ay geçti hiç ve bir çalışma yok. Eylül’e yetişecek denmişti. Yetişecek mi” sorusuna cevap veren AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, “Eylül ayına kadar bir program dahiline bunların vesaire mesafe kat ederiz anlamında öyle söylemiştir. Normalde biz Edebali Stadı ölçeğinde 7 bin, 10 bin, 5 bin bunların hepsi normal şartlar altında sizin bakanlık olarak Kalkınma Bakanlığına bunu teklif etmeniz, yatırım programına almanızla mümkün. Ama bu konuda sağ olsunlar bakanımız bizlere bunu farklı bir noktada teminat verdi. Bu süreyi uzatmamak adına Eylül ayına kadar biz bunu bu şekilde nasıl yapacağımız tarihlerimizi netleştirmiş oluruz dedi. O konuda sıkıntımız yok. Biz onu inşallah önümüzdeki süreçte yapılacak olarak görüyoruz. Bizim Gençlik Spor Bakanlığı olarak zaten şuanda Bozüyük’ten Yenipazar’a kadar, Söğüt’ten Osmaneli’ne kadar, Bayırköy, Vezirhan, Söğüt’teki tribünlerin üzerinin kapanması dahil şuanda yürüyen 9 tane işimiz var. Stat her halükarda bir şekilde yapılacak. Bozüyük’ün alternatifi var şu anda. Sentetik var Yeşilkent’de. Biz o temsilciyi komple Bilecik’in İl temsilcisi olarak görüyoruz. Mevcut çim sahada oynanması lazım maçların. Orada bizim Bilecik’teki hedefimizden sonra da Bozüyük’teki sorunu çözmek olacak. Bu senede Bilecik ve Bozüyük’teki Vitraspor maçlar depreme uygun olmayan tribünlere seyirci alınmayacak. Bilecik Edebali Stadı’nı 2018-2019 futbol sezonuna inşallah yetiştireceğiz” dedi.

“Bize teklifte bulundular, biz de rasat ve ölçümleri yaptırmaya başladık”

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, bir basın mensubunun, "Bilecik’te Abbaslık köyünün alt bölümüne yapılması düşünülen göletle ilgili çalışmalar ne aşamada” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Su bizim konumuz. Devlet Su İşleri yatırımları veya Özel İdare’deki gölet yatırımları suyla ilgili eğer siz bir çalışma yapıyorsanız, biraz uzun soluklu bir iş bu. Her yıl aynı ortalamayla geliyor mu? Yağışa göre değişkenlik gösteriyor mu? Bu bir aşamadır. Bu tamamlanır ve uzunca da bir süreçtir. Tek, tek ölçülmesi lazım. Ay, ay, hafta, hafta. Sonra birkaç yılda üst üste. Genel ortalamayı görmek lazım. Bu su yeteri bir havzayı besleyebilecek bir durumdaysa, yeteri kadar depolama alanı oluşturabilecek bir durumdaysa, bu sefer bu depolamanın yapılacağı yerdeki zemini bu suya tutup, tutmaya müsait olmadığını, oradaki jeolojik yapının buna uygun olup, olmadığını tetkik edersiniz, buna da bir karar verirsiniz. Sonra da projesini yapıp, ondan sonra o göletti veya o barajı inşa etmeye çalışırsınız. Göletle baraj arasındaki tek fark ise, gövde yüksekliğiyle ilgili bir farktır. Bazen adı gölet olur, bazen baraj olur. Orayla alakalı bize talep geldi. Benim de bildiğim bir bölge. Bize teklifte bulundular, biz de rasat ve ölçümleri yaptırmaya başladık. Rasat ve ölçümler bittikten sonra arkasından planlamaya geçeceğiz. Planlama olumlu geçtikten sonra da projeleri yapıp ihale edeceğiz. Talebin geldiği daha 1 yıl oldu. Ümit ediyoruz ki o bölge çok güzel bir yer olacak. Ümitliyiz, sıkıntı yok. Takip ediyoruz, yapacağız. Yeter ki veriler neticesinde bir sıkıntı olmasın.”