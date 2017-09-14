AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir yangın alanında

Geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi kırsalında Akdere ve Ballıca mevkiinde geniş bir alanda etkisini gösteren yangın, rüzgâr ve arazinin sık ormanlar ile kaplı olması nedeni ile hızla ilerleyerek yangının 4’üncü gününde Bozüyük Kömürsu Yaylası ve Camiliyayla Köyü yakınlarına kadar ilerledi. Dün gece saat 02:00’ye kadar Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına katılan Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir bugün de şafakla birlikte gün boyu ekiplerin yanında yer alarak yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bilecik Milletvekili Eldemir Kömürsu Yangın Kulesi’ne giderek yangının son durumunu gözlemledi. Kömürsu Yaylası ve Sofular Yaylası’nda da incelemelerde bulunan Milletvekili Eldemir Camiliyayla Köyü’ne giderek sağlık ekipleri ile görüştü.

Görev başındaki personelin motivasyonunun üst düzeyde tutulması sağlanmaya çalışılan ziyaretlerde yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplere ve çalışanlara kolaylıklar dileyen Milletvekili Eldemir, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can ve Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ile de görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Milletvekili Halil Eldemir’e yangın alanındaki ziyaretlerinde ise Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu eşlik etti. Ziyaretlerin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Milletvekili Eldemir “Eleştirmek ve yapılan çalışmaları görmezden gelmek muhalefetin işi. Bizim işimiz çalışmak, Bizler devletimizin tüm imkânları ile görevimizin başındayız” dedi.

Gece ve gündüz olmak üzere aralıksız olarak devam eden yangın söndürme çalışmalarına Bozüyük Belediyesi gerek İtfaiye Ekipleri, gerek iş makineleri ve gerekse insan gücü olmak üzere tüm imkânları ile destek verirken çeşitli il ve ilçelerden gelen yoğun destek ile çalışmalar hem karadan hem de havadan sürdürülüyor. Yangının şu ana kadar yaklaşık olarak 60 hektarlık bir alanda etkili oldu.