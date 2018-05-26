AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’den İHA’ya ziyaret

Ankara’ya bu sefer 2 milletvekili göndermek için çalışacağız" dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi seçim çalışmaları kapsamında Bilecik İHA muhabirlilerini ziyaret etti. 16 Nisan 2017 tarihinde bir referandum yaptıklarını hatırlatan Eldemir, "Bu referandumda da artık Türkiye’de parlamenter hükümet sistemini değil, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olması konusunda milletimizin tercihine başvurduk. Neticesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş olduk. Şuanda da ilk olarak da 24 Haziran’da da seçim kararını biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilleri olarak bütün partiler hep birlikte karar aldık ve milletimizin karşısına gidiyoruz. Ben öncelikle burada artık bundan sonrasını hem güçlü yasama, hem güçlü yönetim yürütme hem de güçlü yargının oluşacağı inancıyla zaten bu sistemi getirmiştik. Neticesinde de siyasi partiler adaylarını belirledi. Biz bu sistemle beraber Türkiye’de artık yüzde 35’lerle, 40’larla iktidar olunmaması gerektiğini, en az yüzde 50’nin bir fazlasıyla yani yüzde 50’nin üzerindeki oyla artık hükümet olması gerektiğini, gerekirse bunun kademeli bir seçimle yapılması gerektiğini yürütme adına öyle bir karar vermiştik vatandaşlar olarak referandumda. Bunun neticesinde de iş şuraya geldi. Artık güçlü bir yasama olacak, güçlü bir yürütme olacak. Güçlü yasanın olabilmesi içinde güçlü adayların olması lazım" dedi.

"Bilecik’te AK Parti olarak yine güçlü adaylar partisiyiz"

Halil Eldemir Bilecik’te AK Parti olarak güçlü adaylara sahip olduklarını anlatarak, "1’inci sıramız Bilecik’te 3 dönem belediye başkanlığı yapmış Selim Yağcı bey, 2’ncisi de 2 dönem parlamentoda 25-26’da Bilecik’i temsil eden Bilecik vekili olarak Halil Eldemir olarak benim. Şimdi burada 1’inci sıra, 2’nci sıra bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz burada 2 kişi gidip parlamentoda da kendi daha önceki tecrübeleriyle güçlü isimler olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bilecik’i temsil etmek" dedi.

"Benim 2’nci sıra diye bir problemimiz yok"

Kendisini bu dönem 2’inci sıradan aday gösterilmesi konusuna değinen Eldemir, "O noktada bizim 2’nci sıra diye bir problemimiz yok. İnşallah biz burada başaracağız. Ben sahada aday adaylığı sürecinden itibaren bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmaları belli bir noktaya kadar yapmıştık ama adaylarımız belli olduktan sonra da yollara düştük ve bunu da milletimize anlatıp kendi açımızdan da parti açımızdan da gerekli programları yapıp, gerekli desteği alacağımıza da inanıyorum. Bizim sıralama diye bir problemimiz yok. Ara sıra benim kulağıma Bursa’dan aday olacakmış dedikoduları geldi. Ama ben siyasette Bilecik’te var olmuş bir insanım, ben 2007 yılından beri Bilecik’te siyaset yapıyorum. Beni ben yapan bu noktada beni siyasi bir kimlik haline getiren Bilecik’tir. Ben her zaman Bilecik adayı oldum. Adaylık sürecinde de Bilecik’e başvurdum. Geçmiş yıllarda da Bilecik’e başvurmuştum. Daha önceki dönemlerde de aday oldum. Aday olamadığım dönemlerde de hepsinin tercihini Bilecik’ten yana kullandım. Sonuçta Bilecik benim ata toprağım, baba toprağım, bütün her şeyim Bilecik’te bu anlamda. Sonuçta insanlar rızklarını temin etmek için farklı, farklı noktalara gidiyorlar. Bu insanın hayatının akışında normal bir şey. Biz şuanda ekmeğimizi Ankara’dan kazanıyor görünüyoruz. Bundan öncesinde Bursa’da böyle bir çalışmamız vardı. Bundan sonra da nasip olur Ankara’da devam edersek Ankara’da farklı görevlerde bulunursak sonuçta insan rızkının peşinde koşuyor. Ama siyasi anlamdaki bütün yatırımım da, bütün çalışmam da, bütün gayretim de Bilecik’ten ibaretti" dedi.

"Bozüyük’e AK Parti iktidarları döneminde çok ciddi yatırımlar yapıldı"

Seçim çalışmalarına dün Bozüyük’ten başladıklarını anlatan Eldemir, "Bozüyük’te bu dönemde gerçekten AK Parti iktidarları döneminde çok ciddi yatırımlar yapıldı. 25 ve 26’da bizim olduğumuz dönemde de Fahrettin beyin döneminde de çok güzel çalışmalar yaptık. Bozüyük’ü Bilecik’ten farklı kılan bir noktada şu; belki AK Parti iktidarlarının geçmiş şuanda 16 yılının 2004’e kadar olan 12 yıllık süreçte iktidarla uyumlu bir belediye noktasında eksik bir tarafıydı. Şimdi biz Fatih Bakıcı başkanımızla birlikte de iktidardan yana bir yerel yönetimle çok güzel hizmetlere birlikte imza attık ve gayret gösterdik. Ben bunun da Bozüyüklü hemşehrilerimizin dikkatinden kaçmayacağını düşünüyorum. İnşallah biz birlikte daha güzel şeyleri başaracağız. Bu anlamda da Bozüyük’ün de bize gerekli desteği vereceğine inanıyorum" ifadelerine kullandı.

"Bilecik ve Bozüyük’te stat konusu önümüzdeki dönemde çözülecek"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Edebali Stadı ile Bozüyük 1 Nolu Çim Saha sorunun önümüzdeki dönem halledeceklerini söyledi. İki statta da depremsellik açısından sıkıntı yaşadıklarını anlatan Eldemir sözlerine şöyle devam etti;

"Bizim burada daha önce Osman Aşkın Bak bakanımıza, il başkanımızla beraber bir ziyarette bulunduk. Burada bu statla ilgili sıkıntımızı ve sorunumuzu anlattık. Daha öncesinde de hatırlarsınız geçen Ramazan ayında Akif Çağatay Kılıç bey geldiğinde bir iftar programında da böyle bir Ramazan ayıydı. Statla ilgili gerekli şeyleri konuştuk ve görüştük. Bu süreç 2 senedir devam ediyor. Devlette bir takım yatırımları plana aldırmak zaten 1 yılı yakın bir süreyi alıyor. Ama Cumhurbaşkanımızın Perşembe günü parti programımızda açıklarken yapmış olduğu konuşmada bizi sevindiren ve umutlandıran bir nokta oldu. Bütün illerde eski statlar şehir merkezlerinden kaldırın, ben eski statların olduğu yerler yeşil alan park alanı olarak kalacak. Yeni statları da şehrin uygun yerlerine yaptıracağız dedi. Bizim de hem Bozüyük olarak, hem Bilecik olarak bu ihtiyacımızın da önümüzdeki dönemde çözüleceğini anladık."

"Bilecik iki sorunu Bilecik-Bursa yolu ve yeni hastane"

Bilecik’in bu zamana kadar iki sorunu Bilecik-Bursa yolu ve yeni hastane olduğunu anlatan Eldemir, "Bursa yoluna özellikle ben bu sabah gittim ve geldim. Yaklaşık olarak çalışan 30’a yakın kamyon, 10 civarında da iş makinesi gördüm. Jeolojik olarak yapı biliyorsunuz bir taraftan kamulaştırması yürüyor, bir taraftan işlerin toprak kazıları, bir taraftan da sanat yapıları yani betona yapılan işler. Bu süreç biraz böyle ağır görünecek. Ama yaklaşık olarak 6-7 ay sonra işin hızlandığını hissedeceğiz. O üst yapılar yavaş, yavaş görünmeye başladığı zaman işin daha iyi yapıldığını göreceğiz. Şimdi ben burada siyasete ilk başladığımda 2 tane temel soru söyleniyordu. Birincisi hastane, ikincisi Bursa yolu. Elhamdülillah şuanda ikisi de inşaat halinde. Hastane gayet hızla yükseldiğini hep beraber görüyoruz. Yolu da hep beraber göreceğiz. İnşallah bundan sonra böyle hem ulaşım anlamında, hem sağlık hizmeti anlamında Bilecik hak ettiği yere de kavuşmuş olacak" dedi.

"Kültür Han’ı projesi yer konusunda bakanlıkla uzlaşılamayan bir nokta oldu"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, son olarak Bilecik’e dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Bilecikli Nabi Avcı tarafından yapılacak olan ve bir türlü başlanamayan Kültür Hanı hakkında bilgi vererek, "Kültür Hanı’yla alakalı medeniyet inşa etmiş şehirlerde böyle bir proje vardır. Nabi Avcı’nın bakanlık yaptığı dönemin hemen arkasından yeni gelen bakanımız da o projeleri bir noktaya taşıdı. Ancak burada yer konusunda bakanlıkla uzlaşılamayan bir nokta oldu. İlerleyen günlerde hallolur. Yer belediyemizin teklif ettiği bir yer vardı. Farklı bir nokta arayalım diye bakanlık belediyemize iletti. Zannediyorum uzlaşınca daha farklı bir yer olur" dedi.