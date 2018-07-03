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03 Temmuz 2018 19:07

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, TBMM’de kaydını yaptırdı

24 Haziran Genel Seçimlerinde Bilecik’ten AK Parti Milletvekili seçilen Selim Yağcı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 27.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, TBMM’de kaydını yaptırdı

03 Temmuz 2018 19:07

Dönem Milletvekilliği kaydını yaparak görevine başladı.


Eşi Fatma Yağcı ile birlikte kayıt programına giden Milletvekili Selim Yağcı, kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra basın mensupları ve meclis çalışanlarına, Bilecik’e ait lezzetlerden olan nar ve ayva lokumları ikram etti. 24 Haziran Seçimlerinin Türkiye ve dünya için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Yağcı, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Milletvekilliği kaydımızı çok değerli hayat arkadaşım, can yoldaşım eşim Fatma Yağcı Hanımefendi ile birlikte gerçekleştirdik. 24 Haziran seçimleri Türkiye ve Dünya için yeni bir dönemin başlangıcı. Demokrasi ve hukuk devletinin hakim olduğu ve güzel bir geleceği hep birlikte kuracağımıza olan güçlü inancımızla rozetlerimizi taktık. Rabbim bu Gazi Meclis’te şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Artık hem hemşehrilerimiz hem de ülkemiz adına hep birlikte çalışacağız. 27. Dönem Milletvekilliği şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun’’ İfadelerini kullandı.


Milletvekili Selim Yağcı daha sonra Meclisteki odasında ve Meclis salonunda eşi Fatma Yağcı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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