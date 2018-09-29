AK Parti Eylül Ayı İlçe Danışma Toplantısı yapıldı

Metristepe Kültür Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin yaptı. İlçe Başkanı Çetin, partililere hitaben yaptığı konuşmasında “Bizler AK Parti olarak pek çok zorluğa göğüs gerdik. Bu günde ülkemize ve reisimize karşı başlatılmış bu ekonomik savaşa göğüs gereceğiz. AK Parti ülkenin geleceği için en anlamlı ve olumlu çalışma ne ise onu yerine getirmiş, bundan sonrada bu doğrultuda Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde bu çalışmalarına devam edecektir” dedi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise ilçede yapılan çalışmalar ile ilgili salonda bulunanlara sunum yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi içinde, AK Parti'de halka hizmetin hakka hizmet olduğu anlayışı ile gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Bakıcı, Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak bir sunum eşliğinde anlattı. Konuşmasında sosyal tesislerden alt yapı çalışmalarına, asfalt ve diğer çevre düzenleme çalışmalarından belediyenin imza attığı pek çok önemli projeye değindi. Bakıcı, konuşmasında ayrıca Bozüyük' e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ve yeni hastane projesinin oluşmasında büyük emeği olan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ve Ankara'da Bilecik ve Bozüyük için çalışmaya devam eden AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'ya teşekkür etti.

Konuşmasının bitiminde uzun süre alkışlanan Başkan Bakıcı'nın ardından konuşan AK Parti İl Başkan Vekili Haşim Balcı ise “Bozüyük teşkilatımız her kademesinde yüksek bir performans ile çalışmaya devam etti. Bunu yaklaşan yerel seçimlerde de sürdürecektir. Bozüyük'e dışarıdan baktığımızda gördüğümüz şudur; Fatih Bakıcı, Bozüyük için gerçekten büyük bir şanstır. Yapmış olduklarını ve yapacaklarını hepimiz gördük. Bize düşen onunla birlikte yan yan yürümeyi sürdürmek ve bu başarı ile gururlanmaktır" dedi.

Yapılan Konuşmaların ardından toplantının ikinci bölümünde partililerden gelen sorular cevaplandırıldı.