AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Eğitim Bir Sen-Memur Sen Şube binasında Memur-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Selöz, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve partililerle bir araya gelerek, Bilecik ve ilçelerinde yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Sarıeroğlu yaptığı açıklamada, “Kamu olarak AK Parti iktidarlığı döneminde kamu görevlilerimizle birlikle yol yürüyoruz. 80 milyonun da aynı şekilde hakkını, hukukunu korumakta mecburiyetindeyiz. Çok yoğun bir talep listesi vardı. 650’nin üzerinde diye hatırlıyorum şuanda. 11 tane hizmet kolu var, her birinin ayrı bir talebi var ve genele ilişkin talepleri var. Tartışmalar sanılıyor ki sadece ücretlerle ilgili. Bu taleplerin çok büyük bir kısmını uzunca yıllarca aşılamayan özellikle vurgulaştırmayla alakalı olarak açtığımız kollar oldu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Türkiye büyümesine, gelişmesine devam edecek” ifadelerini kullandı.

Buradaki buluşmanın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindekiler şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti.