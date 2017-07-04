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04 Temmuz 2017 12:34

AK Parti heyetinden Başkan Yağcı’ya ziyaret

AK Parti heyeti, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret ettiler.

AK Parti heyetinden Başkan Yağcı’ya ziyaret

04 Temmuz 2017 12:34


AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ”Misafirlerimizle şehrimize ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunduk. Uyum içerisinde şehrimizi hak ettiği en iyi konuma ulaştırmak adına istikrarlı bir şekilde azimle hizmet etmeye devam ediyoruz. Dava arkadaşlarıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz için elimizden gelen tüm çalışmaların en iyisini yapacağız. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele” dedi.


Ziyaretin ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, kendisini ziyaret eden AK Parti heyetine hediye de takdim etti.




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