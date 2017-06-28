AK Parti heyetinden Gölpazarı’na çıkartma

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Gölpazarı’nda AK Parti İlçe Başkanı, il genel meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, partililerin geçmiş Ramazan Bayramını kutlayarak, “Daha önceden bizimle olan ve ufak tefek önemsiz nedenlerle kırılan darılan varsa bu bayramı vesile edip gidip barışarak gönlünü almak gerekir. Bizim derdimiz bu vatana hizmet etmektir, şuan nöbette olan polisimize askerimize Allah kolaylıklar versin” dedi.

Öte yandan Ak Parti heyeti ilçe esnafını gezerek vatandaşlarla parkta çay içtiler.