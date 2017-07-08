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08 Temmuz 2017 13:30

AK Parti Hürriyet Mahallesi Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına bağlı merkez Hürriyet Mahallesinde Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

AK Parti Hürriyet Mahallesi Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

08 Temmuz 2017 13:30


Mahalle sorunlarının, gerçekleştirilmesi gereken projelerin konuşulduğu ve karşılıklı istişareler ile geçen toplantıların her mahalle için gerçekleştirileceği öğrenildi. Gerçekleştirilen toplantıda açıklama yapan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, “AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığımızın düzenlediği Mahalle Danışma Meclisi Toplantıları kapsamında bu akşam değerli Hürriyet Mahallesi sakinlerimiz ile bir araya geldik. Ayrıca sandık kurulu toplantımızı da gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, gündem istişare ve değerlendirmelerin yanı sıra birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz hizmetleri ve bu yıl yapımına başlayacağımız projeleri anlatma fırsatı bulduk. Verimli geçen danışma meclisi toplantımızın ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.




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