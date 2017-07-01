AK Parti İl Başkanı Karabıyık, İl Başkanları Toplantısına katıldı

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yapılırken toplantıya Bilecik’ten AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz katıldı. Toplantı hakkında açıklama yapan İl Başkanı Karabıyık, 1052 gün sonra tekrar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerini belirtti. Karabıyık, “Bu toplantıda 1052 günlük sürenin ardından hasret bitti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Ankara’da bir araya geldik. Toplantıda partimizin kongre süreci ve 15 Temmuz gündemi görüşüldü” dedi.