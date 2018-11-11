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AK Parti İlçe Başkanı Göbekçi'nin acı günü

AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi’nin kayınpederi Ali Hikmet Göbekçi son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi'nin kayınpederi Ali Hikmet Göbekçi son yolculuğuna uğurlandı.


Bilecik'in AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi'nin uzun zamandır evde hasta olarak yatan kayınpederi Ali Hikmet Göbekçi hayatını kaybetti. Tedavi gören 88 yaşındaki Göbekçi için Rüstem Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze namazına; Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, partililer, Göbekçi ailesi ve yüzlerce kişi katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Göbekçi'nin naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.

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