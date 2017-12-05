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05 Aralık 2017 17:51

AK Parti Kadın Kollarından Başkan Bakıcı’ya teşekkür ziyareti

AK Parti Bozüyük Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar ve 4 Eylül Mahalle Teşkilatı, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kadın Kollarından Başkan Bakıcı’ya teşekkür ziyareti

05 Aralık 2017 17:51


Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşar Doğu Caddesi yenileme çalışmaları için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür eden mahalle teşkilatı, Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan projeler ve planlanan çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aldı. Başkan Bakıcı; “Bozüyük Belediyesi olarak ilçemizde hayata geçirdiğimiz projelerde siz değerli mahalle sakinlerimizin fikirleri ve talepleri bizler için yol gösterici durumundadır. Bozüyük’ün gelişmesi ve büyümesi için hep birlikte çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu hususta 4 Eylül Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz projeler için bizlere teşekkür ziyaretinde bulunan 4 Eylül Mahalle Teşkilatımıza teşekkür ediyor, ziyaretlerinin bizleri mutlu ettiğini belirtmek istiyorum” dedi.


Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar ise göstermiş olduğu misafirperverlik ve her ihtiyaç duydukları anda yanlarında bulunan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ederek bir hediye takdim etti.




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