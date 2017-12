AK Parti Kadın Kollarından Başkan Bakıcı’ya ziyaret

Yeni yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı yapılan nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Her seçimde omuz omuza çalıştığımız ve gerçekten çok önemli bir role sahip olan kadın kollarımız ile birlikte olmaktan onur duyuyorum. Birliğimiz daim olsun” dedi. Kadın Kolları üyeleri ve mahalle temsilcileri ile görüşen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, devam eden Çarşı Mahalle kentsel dönüşüm proje çalışmalarını, yeni hastane kamulaştırma çalışmalarını ve Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam eden çalışmaları ayrıntılı olarak anlattı. Her platformda kadın kolları ile bir araya gelerek, istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Bakıcı, özellikle sosyal medyada ve bulundukları her ortamda partinin, Belediyenin ve hükümetin çalışmalarını vatandaşlara doğru bir şekilde anlatma noktasında çok önemli olan kadın kollarına teşekkür ederek, buluşmaların her fırsatta devam edeceğini belirtti.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar da Başkan Fatih Bakıcı’ya gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.