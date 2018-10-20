Ak Parti Osmaneli İlçe Teşkilatı Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Nejla Hanım konağında yapılan toplantıya, AK Parti Bilecik İl Başkan yardımcısı Haşim Balcı, Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, Belediye Meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri, mahalle başkanları, muhtarlar ve çok sayıda AK Partili katıldı. Divan başkalığını Hakan Özkan'ın yaptığı toplantıda ilk konuşmayı AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi yaptı. Göbekçi teşkilat olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ardından Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede yapılan ve yapılacak olan işler hakkında konuştu. Başkan Şahin “Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim günden buyana AK Parti teşkilatımız ile belediye meclis üyelerimiz ile sürekli istişareler yaparak el ele vererek Osmaneli'mize için çok güzel şeyler yaptığımıza ve bundan sonrada yapacağımıza inanıyorum. Gençlik bizim için çok önemli. 2019 seçimlerinde Osmaneli Belediyesini kazanacak bir teşkilat görüyorum. Çünkü partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan milletiyle gönül bağı kurmuş teşkilatlarımız burada. Bizler alçak gönüllü olmayı vefalı olmayı ahlaklı bir nefer olmayı başarmış ve bu uğurda mücadele vererek tüm seçimlerden zaferle çıktık ve 2019 seçimlerinde de aynı düstur ile tüm çalışmalarımıza tarih yazarak kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İl Başkan yardımcısı Haşim Balcı ise “Osmaneli de yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalardan dolayı ilçe teşkilatına ve Belediye Başkanı Münür Şahin'e, Belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Son olarak konuşan Milletvekili Selim Yağcı “Osmaneli'de AK Parti Belediye Başkanının hizmetleri devam ediyor. Münür Başkanım da görevini başarıyla sürdürüyor. Biz de Ak Parti teşkilatı olarak, milletvekili olarak başkanımızın arkasındayız. Osmaneli'ye yapılacak hizmetler noktasında arkasında duracağız. Asla geri kalmayacağız. Mutlaka Osmaneli hak ettiği yatırımları alacak, geleceğin parlayan yıldızı sizlerin de desteğiyle Osmaneli olacak” diye konuştu.