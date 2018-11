AK Parti teşkilatından kan bağışı kampanyası

Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde gerçekleştirilen programa Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Kahraman ve partililer katıldı.

“AK Parti teşkilatı olarak 81 ilde eş zamanlı kan bağışı yapıyoruz”

Burada bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti teşkilatları olarak 81 ilde eş zamanlı kan bağışı yaptıklarını belirterek, “ Ülkemizde her yıl kutlanan Kızılay Haftası münasebeti ile bizler AK Parti teşkilatları olarak 81 ilde eş zamanlı şekilde ‘şimdi kolları sıvama zamanı' sloganı ile Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek vermek istedik. Kanın aciliyetinin, sürekli ihtiyaç olduğunun, bir gün bize de lazım olabileceği bilinci ve tüm Bilecik'e örnek olması adına kan bağışında bulunduk” ifadelerine yer verdi.

“Farkındalık oluşturmak adına kan bağışı kampanyasına destek olduk”

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise, farkındalık oluşturmak adına kan bağışı kampanyasına destek olduklarını ifade ederek, “AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ve Kızılay Bilecik Şubesi işbirliğinde Belediyemiz Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kan Bağışı Kampanyasına katılarak kan bağışında bulunduk. 1 Dakika İçin Harekete Geçin sloganı ile harekete geçin dedik ve İl Başkanımız Fikret Karabıyık öncülüğünde parti teşkilatımızla farkındalık oluşturmak adına kan bağışı kampanyasına destek olduk. Bizler de ‘Bağışlanan Her Kan Kurtarılan 3 Can ve Sen de Kan Ver Hayat Kurtar' diyoruz. Bütün vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz'' şeklinde konuştu.

“Şu ana kadar alınan kan bağışı 45 ünitenin üzerinde”

Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar da, alınan kan bağışlarının 45 ünitenin üzerinde olduğuna değinerek, “Bugünkü etkinliğimizin en önemli faktörlerinden bir tanesi AK Parti İl Başkanlığı olarak AK Parti gençlik kolları AK Parti Kadın Kolları ve Parti İl Başkanlığınca düzenlenmiş bir kan bağışıdır. AK Parti olarak bunu geçen sene de yapmıştılar, bu sene de yaptılar. Yoğun bir katılım var. Bu katılımla beraberinde donerler bitinceye kadar alacağız. Ama tabi şu an sayıyı kestiremiyorum. Büyük ihtimalle şu ana kadar alınan kan bağışı 45 ünitenin üzerine geçti. Bunu inşallah 80 hedefine ulaştırmaya çalışacağız. Her şey için teşekkür ediyorum. Bugünkü kan bağışının amaçlarından bir tanesi AK Parti İl Başkanlığının bizden bunu istemesi. Biz de onlarla birlikte bu kan bağışını düzenledik” ifadelerine yer verdi.