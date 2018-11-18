AK Parti'de temayül heyecanı

AK Parti'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde aday göstereceği il ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak olan temayül yoklaması bugün gerçekleştirilmeye başlandı.

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 16 Kasım Cuma günü itibariyle son bulurken, aday adayları temayül yoklamasında, ilk defa uygulamaya konulan elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan temayülde yarışacak. AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda yapılan temayül yoklamasına AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Kadın Kolları MYK Üyesi Şebnem Koçakelçi katılırken, il merkezi ve ilçelerde üye olan 590 kişi seçimlerde aday adaylığını belirlemek üzere sandığa gitti.

Burada bir açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, “Türkiye'de bütün illerde ilk kez uygulamaya başladığımız yine AK Parti'nin ilklerinden olan temayül yoklamasını online şeklinde gerçekleştireceğiz. Bugün de Bursa Milletvekilimiz Osman bey ve Kadın Kolları MKYK ve MYK üyemiz Şebnem hanımla beraber görevlendirildik. Komisyonda arkadaşlarımızla beraber bu temayülü gerçekleştireceğiz. Bilecik için hayırlı olsun inşallah ve bu temayül aynı anda hem genel merkezimize hem de dilediği zaman genel başkanımızın Cumhurbaşkanımızın anında görebileceği bir sistem olacak. Türkiye genelindeki ilk kez uygulanan bu çalışmada hem en ufak bir teşkilatlarda sıkıntı olmayacak inşallah. Çünkü aday adayları noktasında taraf tuttu, şöyle oldu, böyle oldu bir takım sıkıntılar ve dedikodular oluyordu. Bunun da önüne geçmiş olacağız. Çok ciddi bir anlamda da tasarruf. Teknoloji çağında bir ülkede ve gelişen dünyada israfı da çok ciddi bir kağıt israfı da oluyordu. Onun da önüne geçilmiş olacak. Saat 16.00'ya kadar sürecek yoklamalarımız. 16.00'da sistemi kapatacağız ve Türkiye genelinde aynı anda bütün yoklamalar yapılmış olacak. Bu da çok ciddi bir hız ve çok ciddi bir kolaylık. İnşallah Bilecik için de hayırlı ve uğurlu olsun. Aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Delegelerimiz bu konu ile ilgili bilgilendirildi. Saat 10.00 itibariyle sistemi açıp, oylama yapmaya geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, Milletvekili Aydın ve beraberindekiler oy kullanma kabinine geçerek sistem hakkında basın mensuplarına uygulamalı olarak bilgi verdiler.