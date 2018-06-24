AK Parti’den Bilecik’te coşkulu kutlama

Bilecik halkı sokaklara dökülürken, binlerce kişi seçim sonucunu kutladı.

Bu sonuçlardan sonra merkez Atatürk Bulvara üzerinde AK Parti Bilecik İl Başkanlığı üzerinde toplanan binlerce kalabalık, yürüyerek Cumhuriyet Meydanına geçti. Buradan Ali Rıza Ökzay Caddesi üzerinden Teyfikbet Caddesine coşkulu kalabalık, son olarak tekrar Cumhuriyet Meydanına geçti. Burada kesin olayan sonuçlara göre 54 bin 791 oyla yüzde 42,79 oranla birinci parti olan AK Parti’nin birinci sıra adayı ve milletvekili olan Selim Yağcı, halkı seslenerek, tüm Bileciklilere teşekkür etti.

Öte yandan Bilecik’te 7. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde CHP Bilecik’te 36 bin yüzde 28,39 ile ikinci parti olurken, birinci sıra adayı Yaşar Tüzün’ü Ankara’ya gönderdi. Bilecik’te CHP’liler kutlama yapmadı.