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22 Haziran 2017 15:15

AK Partili belediye başkanları bir araya geldi

Bilecik, merkez, ilçe ve beldelerinde görev yapan AK Partili belediye başkanları bir araya geldi.

AK Partili belediye başkanları bir araya geldi

22 Haziran 2017 15:15


AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık öncülüğünde il başkanlığı binasında toplanan AK Partili belediye başkanları bir araya geldi. Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna katıldı. Toplantıda AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, başkanlarla kentteki sorunlar hakkında bilgi alırken, başkanlar ise; milletvekiline taleplerini ilettiler. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, toplantının aylık istişare toplantısı olduğu ifade ederek, bu toplantıyı her ay yaptıklarını sözlerine ekledi.




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