Milletvekili Eldemir, projeyi önemsediklerini ve 2019 yılına kadar tamamlanmış olacağını kaydetti. Milletvekili Eldemir, açıklamasında, “Biz orayı yatırım programına aldık, ihalesi yapılmış idi. Ancak kamulaştırma konusunda yaşanan sıkıntılar ve olayın mahkemelik olması dolayısıyla müteahhit firma işlerini yapamıyordu. Biz 2015’te milletvekili seçildiğimiz 7 Haziran’ın hemen o ay sonunda bakanlar kurulunun kararıyla acil kamulaştırma kararı alındı ve kamulaştırmalar tamamlanarak çalışmalara başlandı. Önceki planlanan alt yapıyla alakalı konuda geçen yılsonu veya bu yılbaşı itibariyle tamamlandı. Şimdi bizimde Ağustos ayı itibarı ile muhtemelen şuan bir ilan açıklanmadı ama ikinci etap ihalesi hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere, ihalesi yapılacak bundan sonra proje tek aşamada tamamlanmış olacak. Biz Lojistik Köy projesini önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Çünkü Bozüyük ve Bilecik sanayimizde üretimi yapılacak maddeler pazara daha rahat ulaşabilsin istiyoruz. Bu bizim en büyük arzumuz. Bunun için bu projeyi yaptırıyor ve çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah bu önemli projemiz bir sıkıntı olmadan 2019’a kadar tamamlanmış olacaktır” dedi.