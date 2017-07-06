AK Partili Eldemir ve Karabıyık’ın Söğüt çıkarması

İkili ilk olarak AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığının haftalık yönetim kurulu toplantısına katıldı. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık toplantı gündeminde hakkında ilçe yönetimi ile istişarelerde bulunarak, Söğüt İlçe Teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Küre köyüne ziyaret

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık daha sonra AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Mesut İpekçi ile birlikte ilçeye bağlı Küre Köyüne ziyarette bulundular. Küre yolu çalışmaları inceleyen heyet, yetkililerden bilgi aldı. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, çalışmaları devam köy yollarının vatandaşlarını hizmetine bir an açmayı arzu ettiklerini söyledi.

Söğüt Belediye Başkanına ziyaret

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Mesut İpekçi, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu’yu makamında ziyaret ettiler. Burada ilçenin kalkınması için büyük rol alacak olan Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği’nin çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, daha Başkan Aydoğdu ile birlikte bu çalışmaları yerinde incelediler. Heyet son olarak yapımı devam eden Söğüt Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.