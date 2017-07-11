Ak Parti’nin basın toplantısı

Ancak AK Parti iktidarları döneminde böyle bir tatil hiç olmamıştır. Sonuçta memleketin ihtiyacı duyulan ne kadar yasa varsa, yapılması gereken iş varsa Meclis tatile girmeden çalışmalar devam etmektedir” dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Av. Ümran Erdoğan Karayiğit ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltı sonrası gündemi değerlendiren AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Ramazan Bayramının birkaç gün öncesi Meclis çalışmalarına ara verildiği belirtti. Eldemir, “Allah nasip ederse 12 Temmuz günü itibariyle de Anayasa Komisyonu’nda çalışmalara başlayacağız. 15 Temmuz özel gündemiyle Meclis toplanacak, çalışmalara devam edecek. Bizim anayasamızda ve iç tüzükte 1 Temmuz’la 1 Ekim arası yazılı hükümde yasama tatili sürecidir 3 ay, ancak AK Parti iktidarları döneminde böyle bir tatil hiç olmamıştır. Sonuçta memleketin ihtiyacı duyulan ne kadar yasa varsa, yapılması gereken iş varsa Meclis tatile girmeden çalışmalar devam etmektedir. Önümüzde bizim parlamentoda nasip olursa Cuma günü itibariyle meclis başkanlığına sunulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma düzenini içeren iç tüzükle alakalı bir düzenleme yapacağız. Bununla alakalı komisyon çalışmalarından sonra da genel kurula gelmiş olacak” dedi.

“Kürsü dokunulmazlığı konusunda herhangi bir sıkıntımız yok”

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir 16 Nisan referandumuyla birlikte Türkiye yeni bir sürece başladığını ifade ederek, “Gerek uyum yasalarının hazırlanması, gerek iç tüzüğün hazırlanması, gerekse bu uyum yasalarıyla birlikte herkesin merak ettiği başta seçim kanun olmak üzere, bunun yanında diğer düzenlemeleri içeren kanunlarla ilgili uyum yasaları çalışmaları da devam etmektedir. Şuana kadar HSK’yla ilgili 16 Nisan referandumdan sonra 1 aylık bir süre içerisinde HSK’yla atanması gerekiyordu ve bu işlem yapıldı. Sonrasında da yavaş, yavaş uyum yasalarına başladık. Ancak uyum yasaları ve meclis düzenlemeleri çalışmalarıyla alakalı da yasaların daha hızlı çıkartılabilmesi, daha doğru çıkartılabilmesi ve bununla birlikte de Meclis gündeminin fuzuli işlerle meşgul edilmemesi adına da iç tüzükte bir değişiklik talebi söz konusu. Bundaki muradımız, amacımız iç tüzüğü değiştirmeyle ilgili amacımız da Meclisi daha rantabl halde çalıştırmak, Meclisi daha verimli halde çalıştırmak, meclisi bu noktada en üst bir şekilde memleketin ihtiyaç duyduğu yasaları hızlıca çıkartmasını sağlamak. Artık Meclis kürsüsünde kürsü dokunulmazlığı konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak bu milleti kasteden, bu milletin birliğine ve beraberliğine, ülkenin bekasına kast eden terör örgütlerini herhangi bir şekilde sözcülüğünün yapılmasının da önüne geçilmiş olacak” dedi.

“250 yataklı devlet hastanemiz şuanda bütün hızıyla devam ediyor”

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 3 haftalık Bilecik’te bulunduğunu söyledi. Bu süreçte Bilecik’in tüm ilçelerini gezdiğini söyleyen Eldemir sözlerine şöyle devam etti;

“3 haftalık süreçte bütün ilçelerimize hem bayramlaşma programlarıyla, hem daha sonrasında genel idaremizin ve yerelde il özel idaremiz aracılığıyla, belediyelerimiz aracılığıyla yapılan yatırımları da gezme fırsatı bulduk. Ben Bilecik merkez ilini özelinde iki tane konuya da özellikle değinmek istiyorum. Burada hemşerilerimizin yıllarca, hasretle ve özlemle beklediği birincisi hastane konumuz vardı. 250 yataklı devlet hastanemiz şuanda bütün hızıyla inşaatı başladı, devam ediyor. Bir taraftan da 2007’den beri yapımı tabiri caizse yılan hikayesine dönen Yenişehir yoluyla alakalı da geçen yıl sonu itibariyle çalışmalarımız başlamıştı. Bir kavşak çalışmamız tamamlandı. Yenişehir’in çevre yolu kısmı tamamlandı. Şuan itibariyle de bütün ekipler Necmiye Köyü’nün bulunduğu bölümde de çalışmalarına devam ediyor. Bütün hemşerilerim raht olsun, Allah’ın izniyle bu yolu da tamamlayıp milletimizin istifadesine sunacağız. 2015 yılında bizim Bilecik genelinde sadece sağlık yatırımları dediğimiz zaman Bilecik Hastanesi konuşulurken, şimdi bir taraftan da Bozüyük’te de 250 yataklı bir hastane yapmak için proje ihalesi tamamlandı. Uygulama projeleri şuan itibariyle bitmek üzere. Allah nasip ederse bu yıl sonuna kadar, önümüzdeki yılın başında da buradaki yatırım programına aldırmış olduğumuz Bozüyük’teki hastane inşaatımızın da temelini atmış oluruz. Sağlık alanında şuan itibariyle Söğüt Sağlık Ocağımızın inşaatı devam etmekte. İlimizdeki orta öğretimdeki öğrencilerin yurtlarıyla alakalı konuda da bir tarafta Bozüyük’te Fen Lisesi, bir tarafta Osmaneli’de, bir tarafta Söğüt’te öğrenci yurtlarımızın inşaatları da devam ediyor. 2016 yılından itibaren Bilecik iç turizm anlamında altın dönemini de yaşadı” dedi.

“Bilecik 3. Organize Sanayisi Bölgesinin hem imar çalışmaları, hem tahsis çalışmaları devam ediyor”

Eldemir, son olarak Bilecik’in tarihi ve coğrafi önemine değinerek, “Gerek bir uçtan Osmaneli’ne, bir uçtan Bozüyük’e kadar, Yenipazar’dan Pazaryeri’ne kadar bu coğrafyanın hepsi tarihi kültürel miras anlamında, doğa turizmi anlamında gerçekten eşi bulanacak yerler değil. Ama bizler bunun kadrini, kıymetini inşallah yaptığımız yatırımlarla bilip bu konuda da şehrimizin hak ettiği yere, şehrimizi taşımaya çalışıyoruz. Sanayi alanında da şunu söyleyebiliriz. Bilecik’te şuan itibariyle 6 tane organize sanayimiz var. Bilecik 3. Organize Sanayiyle alakalı Sayın Bilim ve Sanayi Bakanımız Faruk Özlü’nün buraya geldiği vakit hemşerilerimize bir açılamada bulunmuştuk. Yer konusunda da kararları verildi. İnşallah önümüzdeki süreçte de bunu hem imar çalışmaları, hem tahsis çalışmalarıyla da ilgili konularımız da devam edecek. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Bizim hepimizin bu ülkede yaşayan, bu ülkede ekmek yiyen, bu ülkede su içen, bu ülkede nefes alan hepimizin bu memlekette daha ileriye gitmesi adına borcumuzun olduğu net bir şeydir. Hep birlikte ülkemizin de, şehrimizin de daha ileriye gitmesi adına hem AK Parti teşkilatları olarak tüm teşkilat mensuplarımızla diğer taraftan da mahalli iktidarları ve belediye başkanlarımızla şuanda hükümet olan partimiz aracılığıyla da tüm bürokrasimizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu noktada da milletimizin yaşamını rahatlatacak, onun gelir seviyesini artıracak, onu muasır medeniyetler seviyesine ülkemizde taşıyacak projelere de her geçen gün daha hızlı yaklaşacağız. 2023, 2053, 2071 hedeflerine de milletimizle el ele, gönül, gönülle, kol, kola hep birlikte ulaşacağız diyorum” dedi.