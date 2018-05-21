AK Parti’nin Bilecik milletvekili adayları belli oldu

25 Haziran sabahına iki tane AK Parti milletvekiliyle uyanacağımızı ümit ediyorum" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı basın açıklamasında 27’nci dönem milletvekili için 1’inci sıra adayın Selim Yağcı, 2’nci sıra adayın ise AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir olduğunu söyledi. Karabıyık, “Nisan başında Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine ertesi gün Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama üzerine 24 Haziran 2018 tarihi için erken seçim kararı alındı ve meclisimizden geçti. Bununla alakalı tabii bir aday belirleme süreci yeniden başladı. Partimize yeni aday adayı başvurusu oldu. Bunların içerisinden eski Bilecik Belediye Başkanımız Selim Yağcı 1’inci sıra, Halil Eldemir milletvekilimiz de 2’nci sıra adayımız oldu. Bilecik için güzel bir liste olduğu kanaatindeyim. Biliyorsunuz başladığımız günden bugüne hep iki sıfırı hayal ettik. Hep iki sıfırı almak için gayret ettik. Bu noktada inşallah 2018 seçimleri 25 Haziran sabahına iki tane AK Parti milletvekiliyle uyanacağımızı ümit ediyorum” dedi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisine iki milletvekili gideceğiz"

AK Parti Bilecik Milletvekili 1’inci sıra adayı Selim Yağcı ise, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler dolayısıyla belirlenen aday listesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Yağcı, “Öncelikle tabii AK Parti bir davanın ve bir hizmetin adı ve AK Parti’nin bayrağını, tabelasını milletimizin kendisi çaktı ve başladığı ilk günden itibaren bu çatı altında hizmet etmekten ve gerçekten Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu medeniyet yolculuğunda bulunmaktan ve sizlerle birlikte bu medeniyet yolunda olmanın gururunu, hazzını yaşıyorum. Bu zamana kadar bu bayrağı milletvekili noktasında gerçekten başta Fahrettin Bey, sonra Halil Bey başarılı bir şekilde getirdi. Şuanda sorumluluğumuz çok yüksek ve onlardan bu anlamda bu dönem 2-0 yaparak, Halil Bey’le birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine giderek şehrimizin gücünü sesini daha üst noktada çıkarmak için çaba harcayacağız ve ben gerçekten ilk girdiğim günden itibaren hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan AK sevdalı dostlarımıza ve çok değerli Bilecikli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacımız Bilecik’i en iyi noktaya getirmek”

Yağcı, amaçlarının Bilecik’i en iyi noktaya getirmek olduğunu ifade ederek, “Bizleri bu ulvi göreve layık gördükleri için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza ve gerçekten partimizin tüm yetkililerine bu anlamda her zaman bu güzel rekabeti yürüten il başkanımıza ve onun ekibine huzurlarınızda çok, çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman şuna inanıyorum birlik beraberlik sevgi saygı hoşgörü olduğu sürece başarılamayacak hiçbir şey yoktur diyorum. İnşallah bir ve beraber olacağız ve Bilecik olarak bütünleşeceğiz burada tabi bu zamana kadar milletvekilliği yapmış gerçekten şehrimize hizmetler getiren partilerden de tüm milletvekillerimize ve bakanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Amacımız Bilecik’i en iyi noktaya getirmek, amacımız Türkiyeyi muhasır medeniyet üzerine çıkarmak bunun için formülümüz birliğimiz, beraberliğimiz, aramızdaki sevgimiz, saygımız hoşgörümüze ve biz beraber oldukça bu hedeflerin hepsini gerçekleştirebileceğimize canı gönülden inanıyorum. Cenab-ı Hakk hiçbirimizi mahcup etmesin diyorum. İnşallah bu sene Bilecik’te, Bilecik tarihinde birçok ilki gerçekleştirdik bu zamana kadar bu dönem de 27’nci dönem milletvekilleri olarak, çünkü siyaset iddia işi, iddiası olmayanın siyasette yeri yoktur. Biz diyoruz ki bu dönem Bilecik’te ilk defa ve bu parti AK Parti olacak ve 2 milletvekili çıkarmaya hazır mıyız? İnşallah değerli kardeşlerim daha çok çalışacağız, sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi.