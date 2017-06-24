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24 Haziran 2017 11:12

Akıllı Kart Su Sayaç Yükleme Noktası 6K Duraklarda hizmete girdi

Bilecik Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilen ön ödemeli kartlı su sayaç sistemi yükleme noktalarından ikincisi şehir merkezindeki 6K Duraklarda hizmete girdi.

Akıllı Kart Su Sayaç Yükleme Noktası 6K Duraklarda hizmete girdi

24 Haziran 2017 11:12


Vatandaşların suyu hem ucuza elde ettiği, hem de birçok kolaylığı sağlayan akıllı kart su sayaç yükleme noktası, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 6K Duraklarda hizmete girdi. Su avans yükleme ve su kontör yükleme şeklinde iki menü ile hizmet veren yükleme noktalarında vatandaşlar, akıllı kart ile 10 ton avans su yükleyebildikleri gibi yine kart yardımıyla hesaplarındaki nakit ile istedikleri miktarda suyu kontör ile alabilecekler. Bayram boyunca ve bayramdan sonra da hizmet verecek olan yükleme noktalarında su yükleme aşamaları adım, adım şeklinde tarif edilmektedir.


Yalnızca, Bilecik Belediyesi tarafından verilen akıllı kart ile kullanılabilen yükleme noktalarında kredi kartı ve diğer kartlar geçerli olmamaktadır.


Öte yandan, şuan biri Bilecik Belediyesinde diğeri de çarşı merkezindeki 6K Duraklarda bulunan yükleme noktalarının daha sonraki dönemlerde şehrin birçok noktasına yerleştirileceği de belirtildi.




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