Akıllı Sayaçta son gün 31 Ekim 2017

Evlere gönderilen uyarı yazısında, "Sayın su abonemiz belediye meclisimizin 04 Aralık 2012 tarih ve 52 sayılı kararı gereği; 10 yıllık kullanım ömrünü tamamlamış mekanik su sayacı kullanan abonelerin su sayaçlarını 31 Ekim 2017 tarihine kadar ön ödemeli elektronik su sayacı ile (Akıllı Sayaç) değiştirilmesi gerekmektedir. İhale sonucu su sayacı takma ve değiştirme yetkisi alan Manas Enerji Yönetimi Firması kurumumuz adına bu işlemi yapmaya hak kazanmıştır. Firmaya müracaat ederek kullanılan mekanik sayaçlarınızı yasal işleme maruz kalmamanız ve mağduriyet yaşamamanız için 31 Ekim 2017 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir. Gereğinin yapılmasını rica ederiz” ifadelerine yer verildi.