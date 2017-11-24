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24 Kasım 2017 14:13

Akpınar Mahalle Konağı’nın yapım ihalesi gerçekleştirildi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın “9 Mahalleye 9 Konak” projesi kapsamında, Akpınar Mahallesi sakinlerinin ihtiyaç, istek ve taleplerine uygun olarak yapılmasına özen gösterdiği Akpınar Mahalle Konağının yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Akpınar Mahalle Konağı’nın yapım ihalesi gerçekleştirildi

24 Kasım 2017 14:13


İhaleye 7 istekli firma katılırken Akpınar Mahalle Konağı, Bozüyük’ün Yenidoğan Mahalle Konağı, Tekke Mahalle Konağı, Yeni Mahalle Konağı, Yediler Mahalle Konağı ve Çarşı Mahalle Konağı’nın ardından 6. mahalle konağı olacak. Mahalle sakinlerinin kullanacağı en önemli sosyal paylaşım ve ortak kullanım alanı olacak olan Mahalle Konağı bin 200 metrekare toplam inşaat alanı ile 2 katlı olarak planlandı. Mahalle sakinlerini müşterek ihtiyaçlarını karşılaması planlanan konak içerisinde ilk katta muhtar odası, erkekler için düğün salonu ve şark odası, gündüz bayanlara akşam erkekler hizmet verecek soyunma odaları ve duşlarıyla birlikte modern bir spor salonu, ikinci katta ise bayanlar için düğün salonu, sanatçı odası, bebek bakım odası, fuaye alanı ve mescit bulunacak. Konağın yapılan ihalesinin ardından yapım çalışmalarının ise 2018 yılı itibari ile başlaması hedefleniyor.




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