Akpınar Mahallesi doğalgaza kavuşuyor

Akpınar Mahallesi iftar programında, tek tek vatandaşlar ile görüşen Başkan Bakıcı, daha sonra orucunu mahalle sakinleri ile dualar eşliğinde açtı. İftar yemeği sonrasında mahalle sakinlerine hitap eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Akpınar Mahallesinin Ekim ayında doğalgaza kavuşacağının müjdesini verdi. Ayrıca mahalle konağı ile Milli Mücadele ve İnönü Savaşları Müzesi çalışmaları hakkında da mahalle sakinlerini bilgilendiren Bakıcı, "Bu mübarek Ramazan ayında iftar sofralarımızı sizler ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz, Rabbim daha nice Ramazanlarda birlikte olmamızı nasip etsin. Mahallemizin merkezinde ve mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz mahalle konağımız en kısa sürede sizlere hizmet verecektir, Bizler Bozüyük Belediyesi olarak projelerimizi o mahallenin talepleri doğrultusunda oluşturmaktayız" dedi.

Akyazı doğalgaza kavuşuyor

Aynı zamanda Akpınar Mahallesi’nde bulunan Milli Mücadele ve İnönü Savaşları Müzesi için Meclis Üyesi Veysel Kılıç ile birlikte yoğun olarak çalıştıklarını belirten Bakıcı, oluşturulacak olan müzenin Bozüyük ve Akpınar Mahallesinin tanıtımı için ne kadar önemli olduğuna değindi. Akpınar Mahallesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Bakıcı’nın bir diğer müjdesi ise mahalle sakinlerinin merakla beklediği doğalgaz konusu oldu. Doğalgaz dağıtım şirketleri ile yapılan görüşmelerin ardından mahallenin beklediği doğalgaza Ekim ayı gibi kavuşacaklarını belirten Bakıcı, çocuklara şeker ikramında bulundu. Mahalle sakinleri ile görüşen başkan Bakıcı istek ve talepleri doğrultusunda gerekli notlarını aldı.