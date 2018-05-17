Alışveriş yaparken ailelerin içi rahat

Pazara alışverişe gelen aileler çocuklarını oyun alanına bırakarak huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapabiliyorlar.

Bozüyük Belediyesi tarafından hizmete açılan kapalı pazar yerinde bulunan çocuk oyun alanı, aileler tarafından büyük beğeni kazandı. Birbirinden eğlenceli oyuncakların ve oyun gruplarının bulunduğu çocuk oyun alanında, Bozüyük Belediyesi görevlileri çocukları bir an olsun yalnız bırakmazken, aileler gönül rahatlığı ile alışverişlerini gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili olarak vatandaşlar ve çocuklu aileler; en ince ayrıntıların bile düşünülmüş olmasından dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.