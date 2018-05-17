Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 12:29

Alışveriş yaparken ailelerin içi rahat

Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak görkemli bir tören ile hizmete açılan kapalı pazar yerindeki çocuk oyun alanları sayesinde alışveriş yapan ailelerin içi çok rahat.

Alışveriş yaparken ailelerin içi rahat

17 Mayıs 2018 12:29

Pazara alışverişe gelen aileler çocuklarını oyun alanına bırakarak huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapabiliyorlar.


Bozüyük Belediyesi tarafından hizmete açılan kapalı pazar yerinde bulunan çocuk oyun alanı, aileler tarafından büyük beğeni kazandı. Birbirinden eğlenceli oyuncakların ve oyun gruplarının bulunduğu çocuk oyun alanında, Bozüyük Belediyesi görevlileri çocukları bir an olsun yalnız bırakmazken, aileler gönül rahatlığı ile alışverişlerini gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili olarak vatandaşlar ve çocuklu aileler; en ince ayrıntıların bile düşünülmüş olmasından dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç