Alkollü olduğu iddia edilen genç mahalleyi birbirine kattı

Bilecik'te araç içinde alkol içtiği iddia edilen genç mahalleyi birbirine katarken, polis şahsı kelepçe takarak gözaltına aldı.

İddialar göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde ikamet eden M.E. adlı şahıs evinin önünde araç içinde alkol almaya başladı. Bu esnada işten çıkarak evine gitmekte olan komşusu B.A. (18) adlı genç kıza iddialara göre laf atan şahsı genç kız polisi arayarak ihbar etti. Olay yerine gelen ekiplere zorluk çıkaran M.E. adlı şahsı gören ailesi olaya müdahil oldular. Polis M.E. adlı şahsı kelepçe takmak suretiyle gözaltına aldı. Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürülen M.E. adlı şahıstan B.A. adlı genç kız da şikayetçi oldu.

Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.