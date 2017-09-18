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18 Eylül 2017 12:02

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Bilecik’te park halindeki araca ve duvara çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin uzun takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

18 Eylül 2017 12:02


Alınan bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Meşelik Caddesi’nde park halinde bulunan Fahrettin K.’ya ait 11 ER 758 plakalı otomobile, M.A. idaresindeki 11 AG 051 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 11 ER 758 plakalı otomobil park halindeki yerden bir evin bahçesine devrildi. Olay yerinden kaçan M.A. 200 metre ilerledikten sonra bahçe duvarına çarptı.Aracı Hilmi Mercimeklioğlu Caddesi’ne bırakan sürücü M.A. ormanlık alana kaçtı. Ormanlık alanda yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalanan M.A. ilk olarak Bilecik Devlet Hastanesine götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi


Sağlık kontrolünün ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen M.A.’nın 1,24 promil alkollü olduğu öğrenilirken, sürücü belgesine 6 ay el konuldu.




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