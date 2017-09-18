Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Alınan bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Meşelik Caddesi’nde park halinde bulunan Fahrettin K.’ya ait 11 ER 758 plakalı otomobile, M.A. idaresindeki 11 AG 051 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 11 ER 758 plakalı otomobil park halindeki yerden bir evin bahçesine devrildi. Olay yerinden kaçan M.A. 200 metre ilerledikten sonra bahçe duvarına çarptı.Aracı Hilmi Mercimeklioğlu Caddesi’ne bırakan sürücü M.A. ormanlık alana kaçtı. Ormanlık alanda yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalanan M.A. ilk olarak Bilecik Devlet Hastanesine götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi

Sağlık kontrolünün ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen M.A.’nın 1,24 promil alkollü olduğu öğrenilirken, sürücü belgesine 6 ay el konuldu.