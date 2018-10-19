Almanya'dan gelen öğrenci heyetinden tarih ve kültür şehri Bilecik'e ziyaret

Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun beşiği, Ertuğrul Sancağı, Şeyh Edebali Diyarı Bilecik'e birçok belediye tarafından günübirlik turlar devam ediyor. İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Sakarya ve Eskişehir illeri ve ilçelerinden heyetler şeklinde ağırlanan misafirlerin yanı sıra yurt dışından da turistler Bilecik'i ziyaret etmeye devam ediyor.

"Amacımız Osmanlı medeniyetini yurt dışındaki çocuk ve gençlerimize aktarmaktır"

Gerçekleştirilen gezi programı hakkında bilgi veren Ankara Çubuk ilçesi Vaizi ve Gezi Heyeti Sorumlusu Mustafa Özalp, amaçlarının Osmanlı Devleti'nin medeniyetini ve kültürünü yurt dışındaki çocuk ve gençlere aktarmak olduğunu belirterek, "Öncelikle diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te olduğumuz için çok mutluyuz. Birkaç senedir bu tür anlamlı gezileri yapıyoruz. Çocuklarımızın tarihlerini öğrenme dinlerini öğrenme kültürlerini öğrenme ve dolayısıyla Almanya'da çocuklara Osmanlı dendiği zaman negatif bir anlayış var siz barbarsınız siz şöyle kötüsünüz devamlı bir kötüleme var. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu tür geziler düzenleyerek, bizlerin aslında ne kadar kadim bir medeniyete sahip olduğumuz ve ne kadar hoşgörü sahibi olduğumuzu önce kendimiz öğrenmek daha sonra bu tür yanlış düşüncede olanlara anlatmaktır. Gezimiz kapsamında birçok kadim şehrimizi gezdik. Bugün de Bilecik'teydik. İlçeleri ile birlikte Osmanlı Devletinin kurulduğu bu toprakları geziyoruz. Bu anlamda burada çok güzel ağırlandık. İkramlar ile karşılandık. Bundan dolayı hem böyle güzel eserleri şehre kazandırdığı hem de bizlere bu anlamda katkılar sundukları için Belediye Başkanımıza ve buradaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelen öğrencilere yöresel lezzetler ikram edildi

Şeyh Edebali Türbesi'nde dua eden konukları ağırlayan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce ve Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz, şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretler kapsamında Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu'nda, Bilecik Fethi belgeselini izleyen gruplar hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buluyor. Tarih Şeridinde Kayı parası bastıran öğrenciler, alandan birçok fotoğraf karesi ile ayrılıyor.