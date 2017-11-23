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23 Kasım 2017 15:34

Alt yapı yenileme çalışmaları kanal boyunda devam ediyor

Bozüyük’ün güçlü ve sağlam bir alt yapıya kavuşturulması amacıyla başlatılan alt yapı çalışmaları kanal boyunda kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları ile devam ediyor.

Alt yapı yenileme çalışmaları kanal boyunda devam ediyor

23 Kasım 2017 15:34

Çalışmalar esnasında kanalizasyon hattından çıkan pet şişeler ve çeşitli artıklar görenleri hayrete düşürdü.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın alt yapıya verdiği önem doğrultusunda Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen alt yapı çalışmaları ile ilçenin daha güçlü ve sağlam bir alt yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında kanal boyunda eskiyen ve ihtiyaca cevap veremeyen yaklaşık 50 metrelik bir bölgedeki kanalizasyon hattı 800’lük büzlerle yenileniyor. Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, ekiplerden bilgi aldı. Sağlıklı bir şehrin sağlıklı bir alt yapı ile mümkün olacağını dile getiren Başkan Yardımcısı Avcıoğlu “mahallelerimizi sağlıklı altyapı ağları ile donatmaya devam edeceğiz” dedi. Çalışmalar esnasında kanalizasyon hattından çıkan ve hattın tıkanmasına neden olan pet şişeler ve çeşitli atıklar ise görenleri hayrete düşürdü. Konu ile ilgili olarak vatandaşların daha duyarlı olmalarını isteyen Başkan Yardımcısı Avcıoğlu pet şişe gibi çöplerin kanalizasyon hattını tıkayabileceğini belirterek bu tür atıkların plastik toplama kutularına atılması gerektiğini söyledi.




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