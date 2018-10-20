Alt yapıdaki çalışmalar meyvesini verecek

Yeni Mahalle Abdullah Sokak'ta, önceki yıllarda su hattının kanalizasyon hattına bağlanması nedeni ile kronikleşen bir sorun haline gelen alt yapıdaki sorun yapılan çalışmalar ile temelden çözülüyor. Abdullah Sokak'ta başlatılan 300 metrelik yeni kanalizasyon hattı ile yoğun yağışlardaki su baskınlarının ve tıkanma probleminin tamamen çözülmesi sağlandı. Kasımpaşa Mahallesi, Yeni Mahalle'nin bir kısmı ve Çarşı Mahalledeki genel çalışmalar ile ilçe alt yapısındaki sorunlar tamamen ortadan kaldırılırken, ekipler çalışmalarına akşam saatlerinde de devam ediyor.

Önceki yıllarda yağmur hatlarının, kanalizasyon hatlarına bağlanması ile ortaya çıkan sorunlar ekipler tarafından tek tek tespit edilirken, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın talimatı ile tüm sorunlu bölgeler oluşturulan çalışma programı ile etaplar halinde çözülüyor.

Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların öncelikli amacı ilçemiz alt yapısındaki kronikleşmiş problemlerin çözümüdür. Bizler vatandaşlarımızın her konuda sorunsuz ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. Yağışlı havalarda yaşanılan taşkın ve gider sorunları bu çalışmalar ile çözüme kavuşacak" dedi.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı, daha sonra çalışmaların gerçekleştiği Abdullah Sokak üzerindeki bir işletmeyi de ziyaret etti. İşletme sahibi ile çalışmalar hakkında sohbet eden Bakıcı, ilçede yürütülen alt yapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gösterilen misafirperverlik için İşletme sahibine teşekkür eden Başkan Bakıcı, daha sonra davet üzerine başka bir eve konuk oldu. Burada apartman sakinlerinin de iştirak ettiği ziyarette Başkan Bakıcı aile ile sohbet ederek, nazik davetleri için ev sahibi ve apartman sakinlerine teşekkür ederek, çalışmaların kronikleşmiş bu sorun tamamen çözülünceye kadar devam edeceğini belirtti.