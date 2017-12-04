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04 Aralık 2017 17:58

Altyapı çalışmalarının ardından yenilemeler tüm hızıyla sürüyor

Bozüyük’te özellikle Yenidoğan Mahallesi’nde Oedaş tarafından elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarının ardından, Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kilit taşı ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Altyapı çalışmalarının ardından yenilemeler tüm hızıyla sürüyor

04 Aralık 2017 17:58


Oedaş ekiplerinin mahallede elektrik hatlarını yerin altına alması ile birlikte büyük ölçüde kaldırılan kilit taşı ve asfaltlar Bozüyük Belediyesi Yol ve İnşaat birimi ekipleri tarafından tamamen yenileniyor. Mahalle sakinleri yoğun yağışlı mevsim öncesinde çalışmalarına hızla devam eden ekiplere teşekkür ederek alt yapı çalışmalarının hemen ardından yenilemelerin yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken ekipler de Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın talimatları doğrultusunda yapılan çalışmaların adım adım ve sağlam bir şekilde yapıldığını belirterek Bozüyük Belediyesi projeleri kapsamında ilçede gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirileceğini söylediler.


Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kapalı Pazar, Sultan Abdülhamit Han Parkı, park ve bahçe bakımları, alt yapı ve yol çalışmaları aynı anda yürütülürken, Belediye Ekipleri hiç bir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için mesai gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.




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