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01 Ağustos 2018 16:35

Amatör Spor Kulübü Federasyonu 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Derneği’nin 14’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Amatör Spor Kulübü Federasyonu 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

01 Ağustos 2018 16:35


Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Başkanlığı binasında yapılan toplantıya Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve üst kurul delegeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından açılış konuşması yapan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, “Bugün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 14’üncü Olağan Genel Kurulu’nu yapmak için bir araya geldik. 25 Temmuz’da yapacağımız ilk toplantı çoğunluk sağlanmadığı için bugüne ertelendi. Ben 2018-2019 yılının amatör sporunun ilimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, katılanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşma sonrası okunan faaliyet raporu ve denetleme raporlarının oy birliğiyle oylanmasının ardından seçimlere geçilerek, yapılan gizli oylama ile Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ve Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıllığına tekrar göreve seçildiler.


Öte yandan Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Murat Hızlı, İsmail Elmas, Mehmet Bozbay, Recep Çabuk, Faruk Çeker, Ali Karabıyık, Bahri Bayrak, Faruk Özbey, Denetleme Kurulu Asil Üyeleri; Soner Bolu, Ayhan Çil, Mustafa Cihan, Onur Kurulu Asil Üyeleri; Erol Çim, Zafer Önen, Ahmet Uzun, Konfederasyon Üst Kurulu Delege Asil Üyeleri; Nusret Tosun, Erol Çim, İsmail Hakkı Elmas ve Engin Toku şeklinde oluştu.




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