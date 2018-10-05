Amatör Spor Kulüpleri Pazaryeri'nde toplandı

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapıldı.

Pazaryeri Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya; Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kulüp başkanları, yöneticileri ve sporcular katıldı. Programda konuşma yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Pazaryeri Belediye Başkanlığı'na istişare toplantısını tertip etmeleri sebebiyle teşekkür etti. Yıldız, "En güzel yatırım gençliğe ve insana yapılan yatırımdır. Sizlerde bu zor şartlarda kulüpler olarak gençlerimize yatırım yapıyorsunuz. Hepinizi bu anlamda tebrik ediyor ve sizlere teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da son yıllarda gençliğe ve spora büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu vesile ile başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere spora değer veren belediye başkanlarımıza, ASKF Başkanımıza ve amatör sporun emektarları siz değerli kulüp başkanlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kulüplerimizi desteklemek ve sıkıntılarınızı çözmek adına elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.